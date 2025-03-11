Астроном Рублева напомнила, что весеннее равноденствие в 2025 году наступит 20 марта

Весеннее равноденствие в 2025 году наступит 20 марта в 12:01 по московскому времени, напомнила научный директор Московского планетария Фаина Рублева в беседе с « Москвой 24 ».

В указанный момент, пояснила астроном, Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария в Северное. В Северном наступит весна, а в Южном — осень.

«День будет равен ночи на всей территории земного шара, отсюда и название — равноденствие», — отметила ученый.

По словам специалиста, после весеннего равноденствия световой день начнет прибавляться, а ночь — становиться короче. Интересно, что в день весеннего равноденствия можно наблюдать, как Солнце восходит точно на востоке и заходит за горизонт точно на западе.