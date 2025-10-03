Астроном РАН Богачев рассказал, что активность Солнца резко повысилась в сентябре

В сентябре текущего года индекс солнечной активности достиг 201 единицы, что выше пиковых показателей предыдущего цикла. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в интервью РИА «Новости» .

«Крайне неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу», — привел слова ученого сайт URA.RU.

Астроном отметил, что показатель превысил пик предыдущего 24-го цикла (170 единиц в 2014 году) и всего на 18% ниже рекордного значения текущего цикла, зафиксированного в августе 2024 года (245 единиц). Несмотря на увеличение активности, число солнечных пятен остается в рамках прогнозов.