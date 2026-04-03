Астроном Попов рассказал, как наблюдать за полетом корабля «Орион» к Луне

Пилотируемая миссия США к Луне стартовала спустя 53 года. На борту корабля «Орион», принадлежащего Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), находятся четыре астронавта. Они проведут в полете 10 дней. По словам астронома Никиты Попова, сейчас полет проходит на максимально далеком расстоянии от Земли за последние десятилетия, написал «Взгляд» .

Наблюдать миссию в телескоп невозможно, увидеть ее можно будет только при возвращении астронавтов, и то это крайне сложно.

Тем не менее следить за миссией можно через интернет. NASA публикует много инфографики, фото и материалов. Среди русскоязычных источников можно отметить блогеров, связанных с космической отраслью, например специалистов, работавших в РКК «Энергия».

Попов поделился, что при небольшом бюджете можно купить простой телескоп за одну–три тысячи рублей. С его помощью можно наблюдать Луну, а с переходником — снимать видео, рассматривать кратеры, Юпитер и его спутники.

Более современный вариант — смарт-телескопы. Это компактные устройства с камерами и автоматической настройкой, которые управляются со смартфона. Они сами находят объекты, делают сотни снимков и объединяют их в одно изображение без шумов. Такой результат сложно получить даже с большим телескопом.

По словам астронома, сначала выполняются маневры вокруг Земли, затем аппарат отправится к Луне и совершит облет. Основная задача — проверить, как работает корабль в реальных условиях перед дальнейшими этапами. Если миссия пройдет успешно, следующим шагом станет возвращение человека на Луну.