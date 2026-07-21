Астроном ПНИПУ Бурмистров объяснил, что большая амплитуда температур на Луне связана с отсутствием атмосферы

Специалист в области астрономии Евгений Бурмистров из Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказал ТАСС , что на Луне температура может достигать 127 градусов в дневное время. Ночью же показатели резко падают.

По словам Бурмистрова, перед рассветом температура на Луне опускается до −173 градусов. Такая значительная разница объясняется отсутствием атмосферы, которая могла бы смягчать нагрев от солнечных лучей и сохранять тепло ночью, отметил «Ридус».

Также астроном отметил вертикальное расположение полярной оси Луны. Из-за этого солнечные лучи едва проникают в глубокие лунные кратеры, которые находятся в постоянной тени. Там температура может достигать −240 градусов, что делает их одними из самых холодных мест в Солнечной системе.