Астроном Перхняк развеял миф о влиянии ретроградного Меркурия на жизненные неприятности

Астрофизик, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк в интервью MIR24.TV рассказал, почему самая близкая к Солнцу планета стала символом неудач и неопределенности среди любителей псевдонауки.

Эксперт объяснил, что ретроградность – это всего лишь оптическое явление, которое наблюдается земными наблюдателями из-за разницы скоростей вращения планет. Хотя такая ситуация характерна почти для каждой планеты, именно Меркурий стал объектом внимания благодаря своему короткому орбитальному периоду – примерно каждые три месяца.

Именно эта частота позволяет мошенникам легко связывать разные жизненные неприятности с мифическим влиянием планеты. Перхняк подчеркнул, что наука отвергает подобные утверждения, поскольку научно доказанной связи между положением небесных тел и судьбой человека не существует. Он также указал на проблему отсутствия астрономии в школьных программах, что способствует распространению заблуждений и интереса к лженауке.