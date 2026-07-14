Астроном Молоствов рассказал, что для наблюдения за солнечным затмением 12 августа понадобится кусок закопченного стекла

Москвичи смогут увидеть около 8% солнечного затмения 12 августа 2026 года. Об этом рассказал «Москве24» астроном Александр Молоствов. Для наблюдения понадобится чистый северо-западный горизонт и кусок закопченного стекла.

По словам эксперта, солнечное затмение начнется утром на полуострове Таймыр, затем полоса пройдет через Северный Ледовитый океан и затронет Гренландию, Исландию и Испанию. В большей степени явление будет видно над Атлантикой и акваторией Северного Ледовитого океана.

Молоствов отметил, что в Калининграде можно будет увидеть примерно 85% затмения, в Мурманске и Санкт-Петербурге — около 79%. А в Москве потемнеет лишь маленький участок Солнца.

Затмение начнется перед закатом, примерно в 20:04. Через 5 минут наступит максимальная фаза явления, а еще через три минуты Солнце скроется за горизонтом.

Астроном предупредил, что для безопасного наблюдения понадобится закопченное стекло, а при использовании оптики — специальные солнечные фильтры.