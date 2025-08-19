Астроном Медведев рассказал, что сигнал объекту 3I/ATLAS может послать лишь один локатор на Земле

Ученые теряются в догадках относительно природы 3I/ATLAS — межзвездного объекта, который, по-видимому, сам испускает свет. Профессор, доктор физико-математических наук Юрий Медведев из Института прикладной астрономии РАН сообщил KP.RU , что всего один локатор на Земле способен телеграфировать в направлении этого загадочного небесного тела.

«Такое послание — удовольствие дорогое», — подчеркнул астроном, комментируя идею отправить сигнал объекту с использованием азбуки Морзе.

На текущий момент это под силу только локатору Голдстоун в Калифорнии, который НАСА использует для связи с космическими аппаратами на дальних орбитах. Ранее такие сигналы отправлялись с многофункционального комплекса Аресибо, но он больше не функционирует.