Астроном Кошман: в конце июня жители Земли смогут увидеть в небе Сатурн

Парад планет, которые будут находиться вблизи светила по одну сторону, начался в Солнечной системе. Однако жители Земли не увидят явление из-за коротких летних ночей, рассказала астроном Людмила Кошман в эфире радио « КП ».

Землян ждет другое событие: в небе можно будет заметить Сатурн. Это произойдет в конце июня-начале июля, пояснила эксперт.

Она также посоветовала не верить в мифы о негативном влиянии парада планет на Землю. Некоторые считают, что такое сочетание способно спровоцировать различные катаклизмы.