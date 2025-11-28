Астроном Киселев указал на наличие плана в случае опасности со стороны 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS 19 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние в 270 миллионов километров, а затем снова улетит в космос. Астроном Александр Киселев рассказал aif.ru о международном плане на случай, если объект изменит траекторию и станет угрозой для планеты.

По словам эксперта, при высоком риске столкновения информация будет передана международным организациям, включая ООН.

«План включает возможность изменить траекторию объекта или уничтожить его на безопасном расстоянии с помощью стержней-гарпунов, длиной 1,8–3 метра», — пояснил ученый.

Он также добавил, что устройство могут оснастить взрывчаткой, в том числе ядерной. При этом ученый назвал низкой вероятность подобного сценария.