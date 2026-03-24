Астроном Калтенеггер сообщила о существовании 45 планет, которые могут быть пригодны для жизни

Астроном Лиза Калтенеггер заявила, что с момента открытия первой экзопланеты в 1992 году количество известных внесолнечных миров достигло шести тысяч. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, ученые обнаружили 45 каменистых планет, расположенных в обитаемой зоне своих звезд. Это значит, что на них может существовать жидкая вода, а следовательно, и жизнь.

Наиболее перспективной считается звездная система TRAPPIST-1, открытая всего 10 лет назад. В ней обнаружено семь планет, похожих на Землю. Они вращаются вокруг красного карлика, который в два раза холоднее Солнца и в 2000 раз тусклее.