Астроном Гончаров сообщил, что жители Москвы и Петербурга смогут увидеть комету Lemmon 21 октября

Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с RT рассказал, что комета Lemmon становится ярче по мере приближения к Земле и Солнцу.

По его словам, 21 октября она будет находиться на относительно небольшом расстоянии от Земли.

«Но это все равно миллионы километров, это намного дальше Луны. Сейчас (по яркости — прим. ред.) она как самые тусклые звезды, видимые невооруженным глазом», — отметил ученый.

Как пояснил специалист, на городском небе комету будет трудно найти, а вот за городом у энтузиастов есть шанс ее увидеть. За объектом смогут наблюдать жители северной половины России, включая Москву и Петербург, но понадобится бинокль и представление, где ее искать.

Астроном объяснил, что Lemmon движется по созвездию Волопаса, недалеко от яркой оранжевой звезды Арктур.