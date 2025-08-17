Астроном Эйсмонт заявил, что астероид 2025 PM не столкнется с Землей
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что астероид 2025 PM диаметром 50 метров не заденет Землю.
«Он пролетит на расстоянии от Земли по последним оценкам в 700 000 километров, то есть два радиуса орбиты Луны. То есть промахнется», — уточнил астроном.
После этого астероид продолжит свое путешествие в Солнечной системе. Несмотря на внушительные размеры, увидеть его невооруженным глазом будет невозможно.
Эйсмонт отметил, что небесное тело гораздо больше Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году. Его диаметр был около 20 метров.
Лекция о победе Суворова при Нови прошла у сквера «Юбилейный» в Химках
Серия кинопоказов фильма «Обыкновенный фашизм» прошла в Химках
Более 1400 человек вышли на старт забега «Большая Волга» в Дубне
Показ фильма «Обыкновенный фашизм» прошел в соцкомплексе «Восход» в Химках
На Солнце практически исчезли пятна
Нырнувший с аквалангом дайвер утонул в Геленджике
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте