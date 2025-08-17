Астроном Эйсмонт заявил, что астероид 2025 PM не столкнется с Землей

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что астероид 2025 PM диаметром 50 метров не заденет Землю.

«Он пролетит на расстоянии от Земли по последним оценкам в 700 000 километров, то есть два радиуса орбиты Луны. То есть промахнется», — уточнил астроном.

После этого астероид продолжит свое путешествие в Солнечной системе. Несмотря на внушительные размеры, увидеть его невооруженным глазом будет невозможно.

Эйсмонт отметил, что небесное тело гораздо больше Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году. Его диаметр был около 20 метров.