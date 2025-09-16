Астроном Эйсмонт рассказал, что Земле угрожают около пяти тысяч астероидов

Главный конструктор программы исследования Луны У Вэйж сообщил, что Китай планирует запустить спутник, который изменит орбиту астероида. Цель миссии — повысить планетарную безопасность, изменив траекторию небесного тела на несколько сантиметров. Сейчас Земле угрожают порядка пяти тысяч астероидов, отметил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в беседе с ОТР .

Во время миссии будут задействованы два космических аппарата: первый изучит астероид и соберет данные о нем, а второй врежется в него на высокой скорости. Ученые считают, что даже небольшое изменение орбиты может предотвратить столкновение с Землей.

Астроном Эйсмонт подчеркнул, что важно изменить параметры так, чтобы траектория астероида после удара стала другой. Ученые пытаются понять, насколько сильно они ошибаются в расчетах воздействия удара. Для этого проводят эксперименты, в которых пытаются сместить орбиту астероида на несколько сантиметров.

Эйсмонт обратил внимание, что опасность столкновения с небесным телом всегда существует, так как многие астероиды еще не обнаружены.