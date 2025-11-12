Астроном Бурмистров заявил, что ретроградный Меркурий никак не влияет на людей

Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров в интервью сайту KP.RU развеял мифы о влиянии ретроградного Меркурия на жизнь людей.

Несмотря на популярность теории среди астрологов, ученый подчеркнул, что это обычное астрономическое явление, возникающее каждые три-четыре раза в год из-за разницы скоростей движения Земли и Меркурия вокруг Солнца.

«Видимое положение Меркурия на небе не способно влиять на биохимию мозга, работу нервной системы или наше эмоциональное состояние», — добавил астроном.

Бурмистров объяснил, что видимая смена направления планеты является оптической иллюзией и никак не влияет на нашу жизнь.