Астроном Богачев предупредил о спаде пика солнечной активности

По данным Института космических исследований РАН, пик солнечной активности уже позади, и звезда начала успокаиваться. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил KP.RU , что данные за май 2025 года подтвердили завершение максимума 25-го солнечного цикла.

Он подчеркнул, что активность Солнца постепенно снижается и продолжит снижаться до 2030 года.

Ученый отметил, что индекс числа солнечных пятен, являющийся ключевым показателем, в мае упал до 79 единиц — минимального значения с августа 2022 года. Для сравнения, в апреле этот показатель составлял 140 единиц.

Богачев подчеркнул, что текущий уровень активности не предполагает возврата к пиковым значениям, наблюдавшимся в 2024 году. Август 2024 года был признан абсолютным максимумом 25-го цикла, когда индекс числа солнечных пятен достиг рекордных 216 единиц за последние 20 лет.