Астронавты миссии Artemis II дали высокую оценку работе космического корабля Orion

Астронавты миссии Artemis II высоко оценили работу космического корабля Orion, особо отметив надежность теплозащитного экрана при возвращении на Землю. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на Associated Press.

На своей первой пресс-конференции после приводнения в Тихом океане члены экипажа поделились деталями десятидневного полета.

Командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен стартовали из Флориды 1 апреля. Они стали самыми удалившимися от Земли людьми, побив рекорд миссии Apollo 13. Во время облета Луны экипаж наблюдал уникальные особенности ее обратной стороны и полное лунное затмение.

Сейчас астронавты проходят серию медицинских тестов для проверки баланса, зрения и мышечной силы. Кроме того, они тренируются в скафандрах в условиях, имитирующих лунную гравитацию.