Астрофизик РАН Чашей рассказал, что сейчас на поверхности Солнца наблюдается небольшое затишье

Сейчас на поверхности Солнца ученые наблюдают небольшое затишье. Об этом изданию Regions.ru рассказал директор Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей.

Небольшое возмущение магнитного поля было зафиксировано лишь во вторник, 19 ноября. К вечеру пятницы магнитосфера успокоится и колебания снизятся до одного балла.

«Почему Солнце настолько активное в последние пару лет? Потому что в настоящий момент мы наблюдаем, как светило приближается к пику своего цикла, то есть максимальных показателей активности», — процитировал RT Чашея.

Специалисты предполагают, что финальной точкой пика станет конец этого или начало 2025 года.