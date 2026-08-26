Астрофизик Пилипенко рассказал, что увидит человек в сверхмассивной черной дыре

Старший научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко объяснил, что попасть в черную дыру звездной массы почти невозможно. Приливные силы разорвут объект еще до пересечения горизонта событий — границы, из-за которой не может уйти свет.

У сверхмассивных черных дыр приливные силы слабее. Поэтому космический корабль с выключенными двигателями может пересечь горизонт событий, а экипаж в невесомости не почувствует резких изменений гравитации. Для внешнего наблюдателя корабль после этого станет недоступен.

Пилипенко сообщил, что изображение внешнего мира для экипажа исказится, а свет звезд сместится в синюю область спектра. Время на корабле ускорится, и люди смогут наблюдать процессы в звездах и галактиках, которые снаружи заняли бы миллионы лет. При приближении к центру черной дыры корабль в итоге разорвут приливные силы, пишет kp.ru.