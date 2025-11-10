Астрофизик Перхняк развеял миф о влиянии ретроградного Меркурия на жизнь человека

Руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк в эфире радиостанции « Говорит Москва » заявил, что движение планет не отражается на событиях в жизни людей.

По словам эксперта, ретроградное движение Меркурия — это оптический эффект, который никак не воздействует на человека.

«Ретроградный период никак не влияет. Просто этот период самый короткий, поэтому его выгоднее всего использовать. Вам говорят: в ближайшие две-три недельки будьте осторожны», — пояснил астрофизик.

Он также отметил, единственное подтвержденное воздействие оказывает Луна, вызывая приливы и отливы океанов, однако никаких иных научно обоснованных эффектов обнаружено не было.