Астрофизик Чумаков объяснил смену сезона в день осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие наступает, когда Солнце пересекает небесный экватор. В этот момент в астрономии начинается новый сезон, сообщает газета «Известия» .

Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков объяснил, что дата и время равноденствия определяются периодичностью движения Земли по орбите. В этот день ни одно из полушарий планеты не наклонено к Солнцу.

Эксперт отметил, что продолжительность дня и ночи в равноденствие почти совпадает. Солнце восходит строго на востоке и заходит на западе.

Эта особенность позволяет с высокой точностью определить стороны света, добавил Чумаков.