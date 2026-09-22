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    Астрофизик Чумаков объяснил смену сезона в день осеннего равноденствия

    Осеннее равноденствие наступает, когда Солнце пересекает небесный экватор. В этот момент в астрономии начинается новый сезон, сообщает газета «Известия».

    Почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков объяснил, что дата и время равноденствия определяются периодичностью движения Земли по орбите. В этот день ни одно из полушарий планеты не наклонено к Солнцу.

    Эксперт отметил, что продолжительность дня и ночи в равноденствие почти совпадает. Солнце восходит строго на востоке и заходит на западе.

    Эта особенность позволяет с высокой точностью определить стороны света, добавил Чумаков.

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