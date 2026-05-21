Astrodynamics: исследователи открыли более экономичный путь к Луне

Международная группа ученых обнаружила новый маршрут к Луне, который позволяет существенно сэкономить топливо за счет более эффективного использования гравитации Земли и ее спутника. Об этом сообщила gazeta.spb.ru со ссылкой на журнал Astrodynamics.

В поисках оптимального пути между Землей и Луной специалисты используют передовые методы компьютерного моделирования. В своей работе они опираются на теорию функциональных связей, которая помогает сократить вычислительные затраты при запуске сложных моделей. Исследователи провели моделирование 30 миллионов различных маршрутов к Луне.

Особенность нового маршрута заключается в том, что он использует гравитацию для движения космических аппаратов, что позволяет снизить расход топлива. По словам ученых, недавно обнаруженный маршрут потребляет на 58,8 метра в секунду меньше топлива, чем предыдущий самый экономичный путь. Это небольшое повышение эффективности может существенно снизить стоимость полета на Луну.

Кроме того, новый маршрут обеспечивает бесперебойную связь с Землей, в отличие от некоторых других траекторий. Соавтор научной работы Витор Мартинс де Оливейра отметил, что предложенная орбита решает проблему потери связи, как это случилось с миссией Artemis 2.