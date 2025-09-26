Астероид 2025 SU4 пролетел рядом с Землей на высоте спутников

Два дня назад астероид 2025 SU4 размером около двух метров сблизился с Землей на минимальную дистанцию и пролетел мимо планеты на высоте 20 тысяч метров. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Камень был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения. Угроз для Земли в силу небольшого размера астероид не представлял», — заявили ученые.

Специалисты отметили, что этот случай в очередной раз показал высокий уровень концентрации малых космических тел во внутренней Солнечной системе и возможность их внезапного обнаружения близ Земли.

Небесное тело отнесли к семейству Атен. Сейчас в этой категории находятся около трех тысяч объектов, 200 из них считают потенциально опасными.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что Земле угрожают примерно пять тысяч астероидов.