Arkeonews: на Кипре обнаружили золотые диадемы возрастом три с половиной тысячи лет

Коллекцию золотых диадем и других артефактов нашли в элитных гробницах на Кипре. Украшения обнаружили на кладбище Хала Султан Текке — портового города эпохи поздней бронзы, который процветал между 1630 и 1150 годами до нашей эры, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Arkeonews.

Археологи идентифицировали девять золотых диадем и два нагубника из восьми гробниц, датируемых XV–XIII веками до нашей эры. Одна из наиболее значимых находок — диадема на лбу ребенка, умершего в возрасте четырех или пяти лет. Вместе с ребенком были найдены ожерелье из 68 золотых бусин, четыре золотые сережки, серебряная подвеска с изображением анатолийского божества и другие предметы.

Исследование подготовил археолог Питер М. Фишер. Анализ артефактов показал, что изделия сочетают художественные традиции Египта, минойского Крита, микенской Греции и Ближнего Востока. Исследователи пришли к выводу, что диадемы изготовили местные кипрские мастера, развившие собственный региональный стиль.

Следы износа на некоторых тяжелых диадемах свидетельствуют о том, что их использовали при жизни во время торжественных церемоний. Самый крупный экземпляр длиной 34,2 см был найден в захоронении женщины. Он украшен семью головами быков с солнечными дисками между рогами, что отражает египетские мотивы. Более легкие и простые изделия, а также нагубники, по мнению ученых, предназначались только для похоронных ритуалов.