Arkeonews: археологи нашли в Швейцарии римский мост возрастом около 2000 лет

Археологи в Швейцарии обнаружили остатки деревянного римского моста, построенного около двух тысяч лет назад. Раскопки провели в кантоне Берн, сообщил MIR24.TV со ссылкой на Arkeonews.

Открытие признали одной из самых значительных находок римской эпохи в регионе за последние десятилетия. Оно позволяет лучше понять, как империя объединяла и контролировала свои провинции.

В грунтовых водах в бывшем русле реки Зиль удалось найти более 300 дубовых свай, которые поддерживали большой мост, соединявший два берега. Дендрохронологический анализ показал, что мост использовали в течение столетий и неоднократно ремонтировали и перестраивали.

Самые ранние секции датированы примерно 40 годом до нашей эры, а самые поздние фрагменты возведены в 369 году нашей эры. Мост в Эгертене был важной частью транспортной сети региона и находился недалеко от римского города Петинески.