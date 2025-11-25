Археологи приблизились к разгадке неизвестного языка после обнаружения таблички с 60 символами в Грузии

В районе озера Башплеми в Грузии археологи обнаружили древнюю табличку из базальта с 60 символами, 39 из которых уникальны и не встречаются в известных письменных системах. Исследователи предполагают, что эта находка может стать ключом к расшифровке неизвестного языка, написали «Известия» со ссылкой на Popular Mechanics.

Авторы исследования отмечают: «Эта табличка, содержащая 60 знаков, 39 из которых отличаются друг от друга, поднимает вопрос о происхождении грузинской письменности, протогрузинской».

Ученые провели сравнительный анализ с более чем 20 языками и выяснили, что символы имеют сходство с семитскими, брахманскими и северо-иберийскими письменностями, но ни одна из них не является точным аналогом.

Есть версия, что табличка может быть частью протокартвельского письма IV века до нашей эры, которое использовалось в Грузии и Иберии. Также найдены сходства с письменностью бронзового века — финикийского, арамейского и греческого алфавитов.

Находка привлекла внимание не только археологов, но и специалистов по древним языкам. Она может помочь раскрыть новые данные о развитии письменности в этом регионе.

По данным исследования, символы на табличке выполнены с высокой степенью мастерства, что указывает на использование современных для того времени инструментов. Археологи полагают, что для работы использовались конусообразное сверло и «гладкий и круглоконечный инструмент».