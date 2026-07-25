Археологи ОмГУ завершили полевой сезон на стоянке «Черноозерье II» в Саргатском районе Омской области. За время раскопок ученые и студенты обнаружили более 1000 артефактов, написал сайт gorod55.ru .

Главной находкой стала костяная скульптура возрастом 12–13 тысяч лет, изготовленная из кости бизона. Это первое подобное изображение, найденное на стоянке за десятилетия ее изучения.

Среди других ценных находок — фрагмент костяного браслета с орнаментом и древние орудия труда из кости. Основная концентрация исторических предметов пришлась на кострище, где было найдено более 500 артефактов.