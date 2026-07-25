Археологи ОмГУ завершили полевой сезон на стоянке «Черноозерье II» в Саргатском районе
Археологи ОмГУ завершили полевой сезон на стоянке «Черноозерье II» в Саргатском районе Омской области. За время раскопок ученые и студенты обнаружили более 1000 артефактов, написал сайт gorod55.ru.
Главной находкой стала костяная скульптура возрастом 12–13 тысяч лет, изготовленная из кости бизона. Это первое подобное изображение, найденное на стоянке за десятилетия ее изучения.
Среди других ценных находок — фрагмент костяного браслета с орнаментом и древние орудия труда из кости. Основная концентрация исторических предметов пришлась на кострище, где было найдено более 500 артефактов.