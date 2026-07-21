Археологи Нижегородского музея-заповедника подошли еще ближе к тайне народа мурома в Вачском районе

Археологи Нижегородского музея-заповедника продолжают исследовать могильник древнего финно-угорского народа мурома между деревнями Чулково и Звягино в Вачском районе Нижегородской области. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

В 2022 году местные жители сообщили в музей о находке необычных бронзовых украшений. Приехав на место, археологи обнаружили, что стали свидетелями последствий работы «черных копателей».

«Мы нашли яму, куда грабители сбросили все то, что им показалось ненужным. Там лежали бутылковидные привески, сломанные браслеты, лунницы, фрагменты украшений. Для них это был мусор, а для нас — бесценные свидетельства истории», — вспоминает руководитель экспедиции Анастасия Швецова.

Первые разведочные раскопы подтвердили, что перед археологами находится большой могильник муромы, существовавший на протяжении нескольких столетий.

«Археология — это фактически единственный источник информации о муроме, — объясняет директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов. — Это народ, который упоминается в древнерусских летописях, но письменных свидетельств о нем практически нет».

За несколько лет работы археологи обнаружили уже больше сотни захоронений. Некоторые из них датируются IX веком, а в этом году были найдены и более ранние — конец VII — начало VIII века.

«В прошлом году мы в основном изучали материалы IX века, а сейчас буквально опускаемся еще на сто лет глубже. Мы начинаем видеть самые ранние этапы формирования муромского костюма и культуры», — говорит Анастасия Швецова.