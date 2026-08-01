Археологи нашли в Старой Ладоге могильник IX века

Экспедиция в урочище Плакун обнаружила скандинавское захоронение IX века, боевой топор и послание археологов 1968 года, передает «Петроград» .

Археологи завершили раскопки в урочище Плакун на территории Староладожского сельского поселения. Работами на одном из древнейших скандинавских могильников России руководили выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Григорьева и Марианна Павлова.

Специалисты извлекли фрагменты погребальной камеры, раннесредневековый боевой топор, ладейные заклепки и почти не поврежденную подвеску в виде скандинавского креста.

Участники экспедиции также нашли бутылку с запиской археологов 1968 года. В послании сохранились сведения о прежних исследованиях. Марианна Павлова назвала находку свидетельством преемственности поколений ученых.

Председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин сообщил, что захоронение связано с кругом памятников окружения Рюрика. Исследователи считают, что здесь похоронили знатного мужчину-христианина. Дендрохронологический анализ датирует памятник IX веком; он может быть древнейшим известным христианским захоронением эпохи викингов в Восточной Европе.