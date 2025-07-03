Археологи нашли топор конца XIII века на пашне возле церкви под Пензой

В Пензенском государственном краеведческом музее сообщили о пополнении фонда археологии уникальным экспонатом. Археологи передали железный топор, который датируется концом XIII — началом XIV веков. Об этом сообщил сайт «ПензаПресс» .

По словам специалиста отдела археологических исследований Пензенского краеведческого музея Ивана Баранова, топор обнаружили случайно на пашне у Тихвинской церкви в селе Матвеевка Пензенского района. Археологи, изучив участок земли, пришли к выводу, что здесь мог находиться разрушенный курган. Топор, вероятно, был элементом погребального инвентаря, попавшим к захороненному в качестве трофея.

«Общая длина топора составляет 142 миллиметра, максимальная толщина — 42 миллиметра. После реставрации вес топора составил 427 граммов», — рассказал Баранов.

Орнамент на топоре выполнен в традициях прусских древностей. Подобные находки часто встречаются в Балтийском регионе, а также на территории Центральной, Западной и Восточной Европы.