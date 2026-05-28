Археологи нашли старинный сосуд с необычной надписью из Троице-Сергиевой лавры

Археологи обнаружили фрагмент сосуда из ценной чернолощеной керамики XVII века с оригинальной надписью «ИВАНА СОУСАЛЬНИКЪ». Размер горлышка указывает на то, что емкость была внушительной — от 2,5 до трех литров, сообщил MK.RU .

По словам профессора кафедры истории России и архивоведения Православного Свято-Тихоновского Богословского института, ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Александра Авдеева, особенность надписи заключается в том, что она выполнена двумя различными почерками.

Первое слово написано классическим полууставом, характерным для книг XVII века, второе — более небрежным полууставом. Удивляет и то, что слова употреблены в разных падежах, что наводит на мысль о работе двух человек, из которых один писал красивее другого.

Происхождение сосуда остается загадкой. Сусальник — это мастер, покрывавший церковную утварь сусальным золотом или серебром. В тот период в монастыре трудились два Ивана-сусальника, не являвшихся монахами. Возможно, один из них принял постриг и стал Игнатием. Сосуд был найден на территории братских келий монастыря. В скором времени артефакт будет выставлен в Сергиево-Посадском художественном музее-заповеднике.