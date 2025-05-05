Археологи нашли сотни артефактов бронзового века на венгерском вулкане

Международная группа археологов сообщила о сенсационной находке — обнаружении свыше 300 ценных объектов древности на вершине вулкана Шомло в Западной Венгрии. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Среди редких экспонатов, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному веку, ученые выделили украшения, ткани, фрагменты оружия и кожу животных. Возраст большинства предметов оценивается примерно в три тысячи лет.
Находки свидетельствуют о существовании неизвестной науке развитой цивилизации, обитавшей в этом районе Европы тысячелетия назад. Специалисты рассчитывают, что исследования позволят пролить свет на происхождение загадочной группы населения, некогда проживающей на этих территориях.
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