Археологи из Египта нашли множество исторических артефактов при раскопках затонувшего города в Абу-Кире

Египетские археологи провели исследования на месте 2000-летнего города в бухте Абу-Кир и обнаружили множество исторических артефактов. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на The Daily Mail.

Среди находок — остатки домов, храмов, ремесленных мастерских и рыбных прудов, колоссальный кварцитовый сфинкс с изображением Рамзеса II, статуя неизвестной персоны эпохи Птолемеев, а также мраморная скульптура римского аристократа.

Ученые нанесли на карту местоположение затонувшего торгового судна, скопления каменных якорей и основания портового крана, что указывает на оживленную деятельность в порту Канопского рукава Нила. По мнению исследователей, обнаружен давно утраченный морской порт Канопус — крупный общественный, торговый и религиозный центр эпохи Птолемеев и Римской империи.

Раскопки в Абу-Кире стали первой крупной подводной археологической операцией Египта за последние 25 лет. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил, что под водой скрывается еще много исторических реликвий, но их очень нелегко найти.