Argumenti.ru: возрастной набор веса связан с потерей мышечной массы

Мнение о том, что увеличение веса с возрастом связано с замедлением обмена веществ, не совсем верно. Биохимики установили: основная проблема кроется в постепенной потере мышечной массы, известной как саркопения. Об этом сообщили Argumenti.ru .

Пик набора мышечной массы приходится на 25 лет. После 30 лет начинается ежегодная потеря от 0,5 до 1% общей мышечной массы. После 50 лет этот процесс ускоряется до 1–2% в год, а мышечная сила снижается на 1,5–3% ежегодно.

За пять-семь лет это может привести к набору нескольких килограммов висцерального жира, даже если человек следит за рационом и избегает сладостей, добавил «Ридус».