Арахнолог Михайлов рассказал, что при укусе паука-каракурта нужно сразу же прижечь пораженное место огнем

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как действовать в случае укуса ядовитого паука-каракурта. Он посоветовал в течение 30–40 секунд после укуса прижечь пораженное место огнем.

По словам эксперта, это необходимо сделать оперативно, пока яд не распространился по кровеносной системе и не достиг нервной.

Михайлов подчеркнул, что особенно опасны самки пауков-каракуртов, которые обитают в полупустынной, пустынной и степной зонах и не продвигаются на север дальше Саратовской области. В случае укуса важно оперативно обратиться за медицинской помощью или принять меры самостоятельно.