Applied Optics: российские физики создали установку для квантовых вычислений на новых принципах

Ученые из МГТУ им. Н. Э. Баумана и Института общей физики им. А. М. Прохорова создали лазерную установку, которая может стать основой для нового типа квантового компьютера. Это исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда. Результаты работы были опубликованы в журнале Applied Optics, написал RT .

В мире активно проводятся исследования по созданию квантовых компьютеров, работающих не с двоичными битами, а с кубитами, основанными на принципах квантовой физики. Благодаря квантовой суперпозиции, позволяющей квантовым частицам существовать одновременно в нескольких состояниях, квантовые компьютеры обладают гораздо большей производительностью по сравнению с обычными. Однако массовое внедрение таких систем осложняется увеличением количества ошибок и шума при увеличении числа кубитов.

Авторы нового исследования предложили использовать для квантовых вычислений так называемые солитонные молекулы — связанные состояния солитонов, представляющие собой устойчивые одиночные импульсы. Они разработали и испытали лазерную систему, способную формировать «солитонные молекулы» высокого порядка с 14 «запутанными» импульсами, где состояние каждого импульса влияет на общее состояние группы.