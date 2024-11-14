Antiquity: ученые нашли точное место битвы при Аль-Кадисии с помощью спутников

Благодаря сравнению спутниковых снимков ученые смогли разгадать давнюю тайну и обнаружить точное место битвы при Аль-Кадисии. Об этом сообщил журнал Antiquity, передала «Вечерняя Москва».

Ученые установили, что легендарная битва происходила примерно в 30 километрах южнее города Куфы, который находится в мухафазе Наджаф. Важность этого сражения обусловлена тем, именно благодаря нему ислам распространился далеко за пределы Аравийского полуострова.

Изучая снимки, ученые нашли двойную шестикилометровую стену, которая соответсвует описанию исторических источников, рассказывающих о битве при Аль-Кадисии.