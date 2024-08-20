Антимикробную пленку для продления срока хранения продуктов создали в ННГУ

Ученые из Нижнего Новгорода создали биоразлагаемую пищевую пленку с антимикробными свойствами, которая увеличивает срок хранения продуктов в 2,5 раза. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Пленка создана из модифицированной органической соли цинка, которая защищает продукты от дрожжей и микробов. Авторы разработки отметили, что она разлагается в почве в течение 50−70 лет.

Разработку можно производить на стандартном оборудовании для полиэтиленовой пленки, говорится в сообщении.