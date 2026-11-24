Снижение среднего веса пассажиров на 10% позволит американским авиаперевозчикам экономить на топливе около 580 миллионов долларов ежегодно. К такому выводу пришли аналитики компании Jefferies, пишет KP.RU .

Эксперты смоделировали полет Boeing 737 Max 8 со 178 пассажирами: снижение их веса уменьшит взлетную массу судна с 82,2 до 80,8 тонны, сократив расход горючего на 1,5%.

Эксперты отметили и другие экономические последствия распространения препаратов для снижения веса. По данным Корнелльского университета, через полгода после начала приема лекарств траты семей на продукты падали в среднем на 5,3%, а на фастфуд — на 8–10%. При этом опрос PwC показал, что 27% пациентов увеличили расходы на фитнес из-за потребности в силовых нагрузках для сохранения мышц.