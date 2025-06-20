Американские ученые выявили связь между рационом человека и качеством сна

Специалисты из Колумбийского и Чикагского университетов (США) провели исследования и определили, какие продукты помогают улучшить качество сна . Ученые впервые выявили взаимосвязь между дневным рационом человека и качеством сна, сообщила Pravda.Ru.

Соавтор исследования Эсра Тасали подтвердила, что овощи и фрукты оказывают положительное влияние на ночной отдых. По данным экспертов, употребление такой пищи снижает фрагментацию сна, а цельнозерновые продукты способствуют улучшению его качества.

Было установлено, что участники эксперимента, которые включали в рацион около пяти чашек фруктов или овощей в день, спали на 16% лучше, добавила «Свободная пресса».