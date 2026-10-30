Американские ученые связали дыхание через рот у детей с проблемами зубов и памяти

Американские ученые обнаружили связь между привычкой дышать через рот и нарушениями прикуса, формой лица, а также возможным ухудшением кратковременной памяти и внимания у детей. Об этом сообщили авторы обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Dental Medicine .

Специалисты проанализировали 23 исследования: 14 были посвящены стоматологическим проблемам, девять — работе мозга. У детей с ротовым дыханием чаще встречались нарушения прикуса, изменения формы лица и заболевания полости рта. Кроме того, прослеживалась связь с ухудшением кратковременного запоминания информации, рассеянностью и трудностями в учебе, пишет MK.RU.

Среди возможных причин ученые называют физиологические изменения при дыхании через рот: нарушения сна, особенности поступления кислорода к мозгу и снижение воздействия оксида азота, который образуется в носовой полости и помогает регулировать работу сосудов. Эти процессы потенциально могут влиять на внимание и память.

Авторы обзора советуют родителям не игнорировать ситуацию, когда ребенок регулярно дышит ртом, особенно во сне. Такая особенность может указывать на проблемы, требующие консультации специалистов. При этом ученые подчеркивают: речь идет лишь о выявленных взаимосвязях, убедительных доказательств того, что именно ротовое дыхание напрямую ухудшает умственные способности, пока нет.