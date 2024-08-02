Американские ученые разработали метод защиты от комаров с использованием новых форм бактерий
Микробиологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов создали новый метод защиты от комаров. Об этом сообщил сайт «Pro город будущего».
Способ предполагает использование новых форм бактерий. Именно данные микроорганизмы производят вещества, привлекающие крылатых насекомых, добавила Gazeta.Spb.
По информации ученых, бактерии с измененными свойствами помогают снизить интерес комаров к коже. Так, обработанные участки стали на 50% менее привлекательными для кровососущих, показали эксперименты.
Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей
Туареги заявили о гибели 84 бойцов «Вагнера» в Мали
Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября
Замгубернатора Тюменской области, задержанный за взятку, признал вину
Лишившимся имущества после взрыва в Нижнем Тагиле увеличили выплаты
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Ростовской области после атаки 6 украинских БПЛА
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте