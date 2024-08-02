Американские ученые разработали метод защиты от комаров с использованием новых форм бактерий

Микробиологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов создали новый метод защиты от комаров. Об этом сообщил сайт «Pro город будущего».

Способ предполагает использование новых форм бактерий. Именно данные микроорганизмы производят вещества, привлекающие крылатых насекомых, добавила Gazeta.Spb.

По информации ученых, бактерии с измененными свойствами помогают снизить интерес комаров к коже. Так, обработанные участки стали на 50% менее привлекательными для кровососущих, показали эксперименты.

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