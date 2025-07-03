Американские ученые доказали вред фейерверков для атмосферы и здоровья

Химики из Калифорнийского университета в Фуллертоне зафиксировали высокий уровень тяжелых металлов в пробах воздуха после массовых запусков фейерверков. Максимальное содержание вредных веществ наблюдается ночью, сообщил сайт RuNews.
Исследуя влияние частиц на организм, специалисты пришли к выводу, что такие элементы способствуют развитию воспалительных реакций, стресса и нарушения метаболизма. Эксперты предложили создать экологически чистые аналоги традиционных салютов.
Ученые отметили, что постоянное воздействие загрязненного воздуха вызывает хроническое воспаление и сбои в эндокринной системе, особенно среди детей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Atmosphere.
В Луганске прогремел взрыв, один человек погиб
Еще 8 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе
Производство гидравлического оборудования запустят в Дмитрове в 2027 году
Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Волоколамске
Жители Домодедова представили экопортрет Ломоносова на международном форуме
Столичный производитель этикетки обновит парк станков
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте