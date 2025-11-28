American Journal of Psychiatry: антибиотик против прыщей может защитить от шизофрении

Недавнее исследование выявило неожиданный эффект доксициклина — антибиотика, который часто назначают для лечения акне и кожных инфекций. Международная группа ученых обнаружила, что препарат может снижать риск развития шизофрении. Результаты работы опубликованы в American Journal of Psychiatry .

Специалисты проанализировали данные более 56 тысяч подростков 13−18 лет, наблюдавшихся у психиатров. Ученые сравнили две группы: те, кто принимал доксициклин, и те, кто получал другие антибиотики. Выяснилось, что у подростков, принимавших доксициклин, риск развития шизофрении к 30 годам был на треть ниже — 1,4% против 2,1%, написала «Свободная пресса».

Руководитель исследования, профессор Иэн Келлер из Университета Эдинбурга, подчеркнул: «Почти половина людей, у которых позднее развивается шизофрения, ранее обращались за помощью к специалистам по детской и подростковой психиатрии. Сейчас у нас нет способов предотвратить развитие болезни у таких молодых пациентов, и потому эти результаты чрезвычайно важны».

Исследователи предполагают, что защитный эффект может быть связан со способностью доксициклина проникать в мозг и подавлять чрезмерную «подрезку» нейронных связей, что считается одним из ключевых факторов в формировании шизофрении.