Alzheimer's & Dementia: регулярное общение с друзьями может замедлить старение мозга
Американские специалисты опубликовали исследование в журнале Alzheimer's & Dementia, в котором указали, что регулярное общение с друзьями и активное участие в общественной жизни может замедлить старение мозга.
Ученые проанализировали данные более чем шести тысяч пожилых людей и оценили уровень их социальной активности. Было обнаружено, что те, кто активно встречался с семьей, участвовал в волонтерских проектах и посещал кружки, лучше справлялись с тестами на память и мышление. Чем выше была активность, тем заметнее был эффект, сообщил MK.RU.
По мнению ученых, социальная активность должна стать неотъемлемой частью программ по здоровому старению и профилактике деменции.
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