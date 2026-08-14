Alzheimer's & Dementia: регулярное общение с друзьями может замедлить старение мозга

Американские специалисты опубликовали исследование в журнале Alzheimer's & Dementia , в котором указали, что регулярное общение с друзьями и активное участие в общественной жизни может замедлить старение мозга.

Ученые проанализировали данные более чем шести тысяч пожилых людей и оценили уровень их социальной активности. Было обнаружено, что те, кто активно встречался с семьей, участвовал в волонтерских проектах и посещал кружки, лучше справлялись с тестами на память и мышление. Чем выше была активность, тем заметнее был эффект, сообщил MK.RU.

По мнению ученых, социальная активность должна стать неотъемлемой частью программ по здоровому старению и профилактике деменции.

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