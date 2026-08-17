Alzheimer’s & Dementia: физическая активность в среднем возрасте помогает замедлить снижение памяти

Ученые из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что регулярные тренировки в среднем возрасте могут замедлить ухудшение памяти и других когнитивных способностей в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia .

В эксперименте участвовали 402 жителя Сан-Антонио, средний возраст которых составил 57,9 года. Их здоровье оценивалось по шкале Life’s Simple 7, учитывающей физическую активность, питание, курение, артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы натощак. Когнитивные способности участников проверялись до четырех раз за время наблюдения, пишет «Свободная пресса».

Наиболее заметная связь между образом жизни и темпами когнитивного старения была выявлена у мексиканских американцев. Те, кто регулярно занимался спортом, демонстрировали более медленное снижение когнитивных способностей по сравнению с малоподвижными людьми. Однако ученые пока не смогли определить оптимальную продолжительность и интенсивность тренировок для защиты памяти.

У участников европейского происхождения была обнаружена связь между уровнем глюкозы натощак и когнитивными функциями. Показатель ниже 126 мг/дл был связан с более медленным ухудшением когнитивных способностей.

Исследователи подчеркнули, что физическая активность и контроль сердечно-сосудистых показателей относятся к изменяемым факторам риска. Поэтому регулярные тренировки и поддержание нормального уровня глюкозы могут стать частью профилактики возрастного снижения памяти и других когнитивных способностей.