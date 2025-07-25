Академик Железняков заявил, что возвращение на Луну важнее освоения Марса

Ближайшая задача человечества — создание базы на Луне. Об этом заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с ИА НСН .

По словам специалиста, ученые стремятся не просто водрузить еще один флаг, а обустроить постоянное присутствие людей на спутнике Земли, чтобы иметь возможность жить и работать на поверхности Луны.

«Космос велик, но познавать его нужно постепенно. Мы хорошо освоили околоземную орбиту, мы начали запускать станции в сторону других планет, но тем не менее ближайшее небесное тело к нам — это Луна», — отметил эксперт.

Исследования Марса продолжаются, но информация о нем остается гипотетичной, считает академик. Первые колонии появятся сначала на Луне, подчеркнул Железняков.