Академик Железняков рассказал, что Россия возобновит исследование Венеры в начале 2026 года

Российская академия космонавтики имени Циолковского планирует новый этап изучения Венеры, запустив миссию «Венера-Д». Академик Александр Железняков в разговоре с ИА НСН подчеркнул важность продолжения научных работ на фоне загадочных атмосферных явлений и сходства размеров Венеры с Землей.

Как отметил эксперт, проект предусматривает создание автоматического зонда для детального анализа атмосферы и особенностей поверхности второй планеты Солнечной системы. Он уточнил, что атмосфера планеты отличается экстремально высоким давлением и температурой, которые препятствуют длительному пребыванию техники и людей.

Несмотря на сложности, ученые намерены выяснить причины уникальных климатических условий и сравнить эволюционные процессы двух соседних планет. Старт проекта намечен на январь 2026 года, бюджет миссии составит несколько миллиардов рублей, добавил Железняков.