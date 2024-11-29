Академик Завьялов рассказал, что запах близкого человека может продлить жизнь пациенту с раком мозга

Пациенты с раком мозга могут прожить дольше, если будут ощущать запах близкого человека. К такому выводу пришли сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, сообщил MK.ru.

Заведующего Центром генетических ресурсов лабораторных животных Евгений Завьялов рассказал, что ученые проводили опыты на лабораторных мышах. Они совмещали лечение со стимуляцией запахами.

В результате ученые пришли к выводу, что благодаря ароматам близких длительность жизни пациента может увеличиться до 30%.