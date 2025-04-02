Академик Шебалин: землетрясение в Хабаровском крае не могло вызвать разрушений

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин прокомментировал землетрясение магнитудой 4,1 в Хабаровском крае. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Он пояснил, что толчки такой силы не приводят к серьезным разрушениям — лишь к незначительным локальным нарушениям в конструкциях зданий.

По словам академика, на московский регион подобные сейсмособытия повлиять не могут. Чтобы землетрясение ощущалось в российской столице, оно должно быть более глубоким, отметил ученый.

Напомним, сегодня МЧС России сообщило о землетрясении в акватории Татарского пролива, недалеко от поселка Ванино в Хабаровском крае. Эпицентр находился на глубине восьми километров, а сила могла достигать шести баллов.