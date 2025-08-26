Академик РАН Тутельян рассказал о разработке белка, получаемого из насекомых

Академик РАН, доктор медицинских наук Виктор Тутельян рассказал «Вечерней Москве» о разработке белка, получаемого из насекомых. Ученый подчеркнул, что Институт питания ведет многолетние исследования в этой области.

Виктор Тутельян отметил, что белок из насекомых изучается с точки зрения пищевой ценности и безопасности. Он также подчеркнул, что важно определить требования к этому белку и изучить его характеристики.

Академик РАН добавил, что Минсельхоз уже разрешил использовать белок из насекомых как кормовое сырье для скота. Однако для использования белка в пищу людям необходимо провести дополнительные исследования.

Виктор Тутельян также рассказал о важности соевого белка в рационе человека. Он подчеркнул, что соя является лидером по содержанию белка среди возделываемых сельскохозяйственных культур.